Kovacevic na mira para reforçar baliza do Benfica

O Benfica pondera avançar com uma proposta para a contratação do bósnio Kovacevic, de 24 anos, numa altura em que se fala da saída de Odysseas para o Leicester.O guarda-redes, eleito o melhor da época passada na Liga polaca, representa o Raków e está pronto para dar o salto para uma liga mais competitiva. O Benfica tem o jogador referenciado há já algum tempo e mantém contactos regulares.Kovacevic está avaliado pelo site ‘Transfermarkt’ em três milhões de euros, pelo que não haverá dificuldades em chegar a acordo com o clube polaco, apesar de o jogador ter contrato até 2026. O guardião tem-se mostrado a bom nível neste arranque de temporada, tendo contribuído para a conquista da Supertaça (2-0), para o triunfo na primeira jornada da Liga polaca (1-0 ao Warta Poznan) e para a vitória na 1ª mão na pré-eliminatória de qualificação para a Conference League (5-0 à Astana).A vinda de Kovacevic estará sempre ligada à eventual saída de Odysseas para o Leicester, num negócio que poderá fazer entrar nos cofres da Luz uma verba entre os 15 e os 20 milhões de euros.O Málaga voltou a pressionar o Sp. Braga no sentido de vender o avançado Ricardo Horta (pretendido pelo Benfica). Isso permitiria ao clube espanhol realizar um importante encaixe financeiro, por ter parte do passe. "Dissemos-lhes que temos um contrato e que, se eles não aceitam a oferta, aplicaremos esse direito. A direção desportiva não trabalha em nada contando com esse dinheiro", afirmou José María Muñoz, administrador judicial do Málaga, citado pelo jornal ‘Malaga Hoy’.Fernando Pires, pai do médio benfiquista Gabriel, negou esta terça-feira que o filho tenha feito uma birra e recusado treinar pela equipa B, no passado sábado, depois de ter sido colocado na lista de dispensas de Schmidt. Fez saber que o jogador teve autorização médica para faltar, devido a um "problema intestinal". Esta terça-feira, Gabriel já integrou os treinos da equipa B.