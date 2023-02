Um golão à Messi, apontado por Trincão, após um slalom por entre a defesa canarinha, deu esta segunda-feira nota artística ao triunfo do Sporting sobre o Estoril (2-0), que permite a aproximação ao pódio da Liga e ao acesso à Liga dos Campeões.





Os canarinhos, que despediram o técnico Nélson Veríssimo, estrearam no onze Guitane. O ex-leão Francisco Geraldes foi o mais perigoso do Estoril, mas perdeu o duelo para Adán.





Na etapa complementar surgiu o golão de Trincão que trouxe a tranquilidade que os leões precisavam. Um lance que libertou o extremo para uma exibição com nota artística. Não voltou a marcar, mas criou perigo e trouxe magia a Alvalade.





Os canarinhos ainda atiraram ao poste por Tiago Araújo, mas o resultado não viria a ser alterado.



Trincão apareceu imparável na segunda parte e acabou por fazer um golão, num slalom pela defesa canarinha (passou por 4 defesas) e fez o 2-0. Um lance que deu nota artística à vitória.O Sporting registou uma das assistências mais baixas da temporada com 22 313 espectadores. Um valor abaixo da média, que se cifra perto dos 30 mil. E esta segunda-feira só o golo de Trincão valeu o preço do bilhete.Dúvidas numa falta de Tiago Gouveia sobre Edwards para penálti. Mandou jogar, e bem, noutro lance com o inglês e num com Paulinho. Deixou passar uma ou outra pequena falta, mas sem influência."Foi uma vitória justa, tivemos oportunidades, controlámos bem o jogo, fizemos o que o treinador pediu e fomos justos vencedores. Temos de estar todos juntos, a união é muito importante no clube. Estou feliz e temos de continuar neste caminho. Aproximação ao FC Porto? Queremos ganhar os nossos jogos, estamos focados apenas nisso", disse Francisco Trincão que esta segunda-feira somou o quarto golo no campeonato, a juntar aos três outros apontados nas restantes competições oficiais. "Consegui passar pelos adversários e finalizar", disse."Mais perto do FC Porto? Ainda há muitos jogos. É um sinal que estamos presentes, que queremos ganhar e temos ambição. Não olhando muito para a tabela, é importante para os da frente não se sentirem à vontade. Mas o objetivo é jogar bem e cada vez melhor", disse Rúben Amorim. O técnico do Sporting enalteceu ainda o golo de Trincão e o facto de a equipa não ter sofrido golos: "É muito importante. Acima de tudo quando o registo não é enganador."Nuno Mendes (PSG) esteve em Alvalade a assistir ao jogo da ex-equipa. Também o selecionador nacional Roberto Martínez marcou presença.O treinador Ricardo Soares seguiu atentamente o jogo. Esta terça-feira mesmo será apresentado de forma oficial como novo técnico do Estoril. Esta segunda-feira, Pedro Guerreiro (treinador dos sub-23) esteve no comando da equipa, na vaga de Nélson Veríssimo, demitido na passada semana devido aos maus resultados.