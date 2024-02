MAI abre inquérito urgente a falta de policiamento no Famalicão-Sporting

O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente ao policiamento no jogo Famalicão-Sporting, marcado para as 18h00 deste sábado e que acabou por ser adiado. Na origem do problema esteve a apresentação de "generalizadas e súbitas" baixas médicas por parte dos polícias e que fez com que não houvesse agentes suficientes para garantir a segurança do jogo.Segundo comunicado, será também aberto inquérito a declarações de sindicalista sobre a atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais.O Diretor Nacional da PSP e o Comandante-Geral da GNR foram convocados para uma reunião urgente este domingo, às 9h00, no Ministério da Administração Interna.