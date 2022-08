Mais de 100 adeptos do Hadjuk Split vandalizam e provocam desacatos no centro de Guimarães. Veja as imagens

Mais de 100 adeptos do Hadjuk Split estiveram,durante a noite desta terça-feira, em confrontos com vimaranenses no centro histórico de Guimarães. Os croatas defrontam o Vitória do Guimarães esta quarta-feira às 17h00.A claque do clube croata é uma das mais temidas no fetebol europeu e causa desacatos em quase todas as cidades que visitam. Várias pessoas que estavam nas esplanadas dos cafés da 'zona dos bares' viu as dezenas de adeptos a correr na sua direção e fugiu rapidamente.Centenas de adeptos croatas estão a percorrer a cidade e a atirar petardos vermelhos. Os moradores assistem das varandas.

À Lusa, a PSP adiantou, pelas 00h40 desta terça-feira, não haver detidos. "O que a PSP está a fazer é, após esse tipo de situação, tentar monitorizar os comportamentos deles [dos adeptos croatas] de forma a prevenir eventuais situações como essas", acrescentou.

Vídeos publicados nas redes sociais dão conta de tochas arremessadas para o espaço público e contra edifícios na rua Alfredo Guimarães, entre a praça da Oliveira e o Museu de Alberto Sampaio, ouvindo-se sons de vidros a partir.

Na terça-feira, véspera do duelo entre Vitória de Guimarães e Hajduk, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, uma das pessoas na praça da Oliveira às 22h30, Paulo César Gonçalves, disse à Lusa que começou a ver "pessoas descansadas nas esplanadas" a correrem e depois um grupo de pessoas com "adereços e cachecóis na cara", de cores azuis, vermelhas e brancas, com "cadeiras na mão e tochas".

"Atiraram-nas e lançaram tudo o que tinham à mão, mas sem entrarem em confronto físico, como a marcarem posição. Depois correram na direção do Museu de Alberto Sampaio [para sul] e passado pouco tempo voltaram. Correram pela rua da Rainha [para oeste]", descreveu.

O cidadão disse ainda que alguns dos proprietários de estabelecimentos naquela área ligaram à PSP, sem obterem qualquer resposta.

Após a derrota da primeira mão, por 3-1, na Croácia, o Vitória de Guimarães recebe hoje o Hajduk Split, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.