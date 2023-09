O Ministério Público de Espanha avançou esta sexta-feira com uma queixa contra Luís Rubiales na sequência do beijo à jogadora Jenni Hermoso, após a conquista do título mundial de futebol feminino.A jogadora apresentou queixa contra o presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol. Com a queixa, Rubiales pode vir a enfrentar acusações criminais, para além do inquérito em curso no principal tribunal desportivo de Espanha por "má conduta grave" e uma investigação da FIFA.Em atualização