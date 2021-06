Namorada de Eriksen desespera com momento dramático do companheiro no relvado. Casal é pai de menino de três anos

Sabrina Kvist Jensen, que namora com o médio há nove anos e com o qual tem um filho Alfred, que completou três anos há poucas semanas, no início de junho.No relvado falou com as equipas médicas que assistiram o marido e foi consolada e abraçada pelos colegas de equipa, em momentos de profunda emoção.Sabrina é cabeleireira e apaixonou-se perdidamente pelo futebolista em 2012, altura em que Eriksen estava no Ajax. Tal como o namorado, é muito reservada e gosta de se manter longe dos holofotes. Sabrina, que chegou a ter o próprio salão, deixou tudo e agora acompanha o futebolista onde quer que este esteja, sendo a sua maior apoiante. Antes de Eriksen assinar pelo Inter de Milão, o casal viveu vários anos em Londres, tendo Sabrina trabalhado numa loja de roupa e numa associação de benificência.