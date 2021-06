Eriksen abandona relvado com colegas de equipa em lágrimas. Jogo Dinamarca-Finlândia foi suspenso

Estádio Parken, em Copenhaga, para o hospital.



A UEFA confirmou a suspensão do jogo momentos depois do momento trágico.





The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021





O futebolista dinamarquês Christian Eriksen, na seleção dinamarquesa, colapsou em campo durante o jogo do Euro 2020 frente à Finlândia, este sábado à tarde.O jogador foi alvo de manobras de reanimação no relvado durante alguns minutos.Aos 42 minutos de jogo o médio caiu inanimado. Imediantamente aproximaram-se vários colegas de equipa e foi prontamente colocada em campo uma equipa médica.Seguram-se momentos de tensão e de desespero, com os colegas de equipa de Eriksen a fazerem uma barreira em volta do jogador, enquanto este era alvo de manobras de reanimação. Nas bancadas era visível o desespero dos adeptos. Viam-se lágrimas nos rostos tanto dos jogadores da seleção dinamarquesa, tanto dos adversários, assim como nos adpetos em todo o estádio.Ao fim de cerca de 10 minutos o jogo foi interrompido, e o jogador levado com ventilação para fora do relvado, tapado por resguardos. A companheira do jogador, Sabina, foi informada no local pela equipa médica, após ter saltado das bancadas. O jogador terá saído do estádio parecendo estar já consciente.O médio foi levado do