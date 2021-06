"Aguenta firme": Cristiano Ronaldo deseja melhoras a Eriksen após colapso em campo

O jogador foi alvo de manobras de reanimação no relvado durante alguns minutos.

Seguram-se momentos de tensão e de desespero, com os colegas de equipa de Eriksen a fazerem uma barreira em volta do jogador, enquanto este era alvo de manobras de reanimação. Nas bancadas era visível o desespero dos adeptos. Viam-se lágrimas nos rostos tanto dos jogadores da seleção dinamarquesa, tanto dos adversários, assim como nos adpetos em todo o estádio.

Cristiano Ronaldo recorreu este sábado ao Instagram para desejar as rápidas melhoras ao jogador dinamarquês Eriksen. O médio caiu inanimado no relvado durante o duelo com a Finlândia a contar para o Euro 2020.Aos 42 minutos de jogo o médio caiu inanimado. Imediantamente aproximaram-se vários colegas de equipa e foi prontamente colocada em campo uma equipa médica.