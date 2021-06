Nuno Mendes: “Vou continuar a ser jogador do Sporting”

"Sou jogador do Sporting e vou continuar a ser. Não estou a pensar nisso, estou focado no Europeu e em ajudar a equipa", disse esta segunda-feira Nuno Mendes, quando questionado sobre uma eventual transferência durante o mercado de transferências.

Ao serviço da seleção nacional, o lateral-esquerdo repetiu esta segunda-feira a ideia transmitida em entrevistas recentes: está focado apenas no clube de Alvalade.





Esta postura, sabe o, resulta de uma estratégia fixada pelo jogador e pelo seu empresário, Miguel Pinho, e que já foi seguida aquando da transferência de Bruno Fernandes.

As boas relações do agente com o Sporting assentam também na salvaguarda que este faz dos interesses do clube de Alvalade. Ou seja, Miguel Pinho tem a preocupação de não fragilizar a posição negocial dos dirigentes verde-e-brancos.

Nos bastidores, a transferência de Nuno Mendes continua a ser preparada. A galopante valorização do defesa de 18 anos - a sua cotação de mercado passou dos 7 para os 25 milhões de euros no espaço de um ano - aumenta a probabilidade de surgir uma proposta irrecusável. As duas equipas de Manchester, City e United, são os principais interessados.



O negócio renderá sempre mais do que 40 M € a pronto, mais variáveis.