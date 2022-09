"Irresponsável": Dirigente do Rio Ave critica pai no caso da criança em Famalicão

O dirigente do Rio Ave criticou esta segunda-feira o caso da criança que foi obrigada a despir uma camisola do Benfica para que para assistir ao jogo junto de adeptos do Famalicão no sábado. De acordo com Vitor Ramos, diretor de comunicação do Rio Ave, é "o caso da criança de Famalicão e um pai irresponsável".



Na rede social Facebook, Vitor Ramos remete a responsabilidade para o pai da criança que deveria saber que adereços do clube visitante eram proibidos naquela bancada. "É importante lembrar que um jogo de futebol não é um evento público. É um evento PRIVADO, sujeito a regras.", referiu o dirigente dos rio-avistas.



"Ninguém obrigou aquele pai a ir para uma bancada de Sócios do Famalicão. Foi, porque quis", destacou ainda Vitor Ramos, enquanto vai nomeando uma série de regras a ter em bancadas da equipa adversário em jogos de futebol.



De acordo com o rio-avista, o pai "forçou a entrada no estádio, com um filho vestido com uma camisola do visitante", acrescentando que "como pai extremoso e responsável que é, tentou desafiar a autoridade e chamou um polícia (...) que fez o seu trabalho e alertou o pai de que tinha de cumprir as regras do promotor do evento".



"Como pai super responsável, tirou a camisola ao filho. Sim, foi ele que meteu a criança nessas condições, e fê-lo entrar assim no estádio à sua responsabilidade", continua Vitor Alves.



Polémica com criança obrigada a tirar camisola para assistir a jogo gera revolta Leia também



Ao CM, o pai do menino, face ao sucedido, contou que vai processar o diretor de comunicação do Rio Ave.