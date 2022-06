Os pareceres pedidos pela Federação Portuguesa de Futebol a investigadores das universidades de Lisboa, Porto e Coimbra com vista à categorização das competições nacionais refutam a pretensão do Sporting de ver reconhecidos quatro títulos de campeão. O caso vai ser analisado numa Assembleia Geral Extraordinária da FPF, agendada para o dia 29.

No parecer 1, FC Porto e Belenenses ganham três títulos de campeão nacional cada; Sporting e Benfica, dois. Já Marítimo, Carcavelinhos e Olhanense são reconhecidos como campeões nacionais. No parecer 2, fica tudo como está, no tocante a títulos de campeão nacional - Benfica (37), FC Porto (30), Sporting (19), Boavista (1), Belenenses (1)