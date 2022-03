Paulo Fonseca e a mulher, a ucraniana Katerina Fonseca, são embaixadores do projeto ‘Cada Clube, uma Família’, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O objetivo é reunir propostas de acolhimento e emprego para refugiados vindos da Ucrânia.





O treinador português, que residia em Kiev, explicou que “a iniciativa vai integrar as pessoas e ajudá-las a esquecer o sofrimento que ainda passam”. Fernando Gomes, presidente da FPF, explicou que pretende “garantir que cada clube do País acolha uma família e que as crianças que praticavam futebol na Ucrânia continuem a poder jogar também em Portugal”.