Pedrinho quer "mostrar talento" no Benfica

O brasileiro Pedrinho chegou este domingo para reforçar o Benfica. No aeroporto e com um leão (símbolo do Sporting, rival das águias) estampado no boné, mostrou confiança e ambição: "É um clube com uma história grandiosa, que teve sempre grandes jogadores. Venho para poder desfrutar do meu futebol e mostrar o meu talento."O extremo de 21 anos, que deixa o Corinthians a troco de 20 milhões de euros, ‘exibiu’ as suas credenciais. "Sou rápido, inteligente, com ótima visão de jogo. Sou um jogador que quer sempre ajudar a equipa da melhor forma possível. Quero adaptar-me rapidamente para poder evoluir", salientou.Pedrinho disse ainda desconhecer se vai ficar já às ordens de Bruno Lage. Não para jogar porque o período de inscrições está fechado, mas para se adaptar aos métodos do treinador e às condições de treino numa nova realidade. "Ainda não sei, vou ter uma reunião com o presidente [Luís Filipe Vieira] para ver o que será melhor para mim e para o clube." O brasileiro mostrou ser conhecedor do seu novo clube."Tem muitos títulos e adeptos. É um sonho de criança estar num grande clube da Europa. Vou dar o meu melhor", salientou o atleta. Que deixou elogios a Bruno Lage: "É um treinador inteligente, dá bastantes oportunidades. Gosta de ter jogadores de alto nível para poder competir."Pedrinho, depois de realizar os habituais testes médicos, vai assinar para as próximas cinco temporadas.