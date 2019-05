Sérgio Conceição: "Quero lá saber o que diz Bruno Lage"

"Quero lá saber o que diz o Bruno Lage. Estou aqui para jogar a final da Taça de Portugal." Foi desta forma que Sérgio Conceição respondeu quando questionado sobre os elogios do treinador do Benfica, que deu méritos ao rival pela conquista da Liga.O treinador do FC Porto, no lançamento do jogo deste sábado, não tem dúvidas de que "todos os jogos são para ganhar", mas concorda com a frase de José Mourinho quando este diz que "as finais são para ganhar". O facto de o Sporting se ter superiorizado ao FC Porto nos penáltis, na final da Taça da Liga, não dá pesadelos a Sérgio Conceição: "Preparámos o jogo para o ganhar nos 90 minutos. Cada jogo tem a sua história e esta final terá a sua."O técnico não quer desculpas sobre o estado do relvado ou o vento habitual no palco da final. "Levei tanta pancada com o relvado do Jamor esta época", disse a sorrir. "Conheço o Jamor desde os 15 anos, não haverá desculpas."Conceição reconhece que jogar no Estádio Nacional é especial. "Tenho a ambição de ganhar títulos e um carinho especial pela Taça de Portugal. Faz hoje [ontem] 21 anos que a conquistei pelo FC Porto como jogador."Sobre o Sporting, Conceição destaca a "qualidade individual. Queremos anular os pontos fortes e estamos focados em criar mossa", disse.O avançado brasileiro Luiz Phellype vai ser titular hoje frente ao FC Porto, relegando Bas Dost para o banco. Phellype apontou o golo do Sporting no clássico do Dragão na última jornada da Liga (derrota por 2-1).O FC Porto desmentiu ontem a UEFA, que divulgou um comunicado dando conta que o clube continuava com um incumprimento parcial do fair play financeiro, na temporada 2018/2019. Os dragões referem que o comunicado da UEFA se refere à época 2017/2018."Espero que [a final da Taça] seja uma grande partida, que os adversários demonstrem fair play e que ganhe o melhor", disse ontem Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.Cerca de duas dezenas de adeptos esperaram ontem a equipa do FC Porto junto à unidade hoteleira onde a equipa habitualmente fica quando se desloca à zona de Lisboa.