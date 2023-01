Ronaldo: "Estou orgulhoso da grande decisão que tomei. Na Europa já ganhei tudo"

Confrontado com o facto de ter rumado a uma liga com menor notoriedade, CR7 respondeu aos críticos. "Eles não sabem nada de futebol. Todas as equipas estão prontas, veja-se o Mundial, a única equipa que ganhou ao campeão foi a Arábia Saudita. Coreia do Sul, Costa Rica, fizeram um bom trabalho. Não é fácil ganhar nenhum jogo. Não é o fim da minha carreira, não me preocupa o que as pessoas dizem. Tenho responsabilidade e estou feliz aqui. A liga é competitiva", concluiu.

Cristiano Ronaldo anunciou, esta terça-feira, que estava muito orgulhoso com a decisão que tomou em rumar à Arábia Saudita e acrescentou: "Na Europa já ganhei tudo". O craque português disse ainda que teve muitas ofertas antes de aceitar rumar ao Al Nassr, até de Portugal. Na conferência de imprensa de apresentação no seu novo clube, o internacional português explicou a sua escolha pelo clube da Arábia Saudita."Para mim é uma grande oportunidade no futebol, mas também mudar a mentalidade da nova geração. Tive muitas oportunidades na Europa, muitos clubes, no Brasil, Austrália, EUA, até em Portugal, muitos clubes tentaram contratar-me. Mas dei uma oportunidade a este clube. É um bom desafio, sei o que quero e o que não quero. É também uma boa oportunidade para fazer crescer vários aspetos, incluindo o futebol feminino no Al-Nassr. Quero dar uma imagem diferente do clube e do país", afirmou.Já Rudi Garcia, o treinador, revelou que sempre quis treinar Ronaldo: "Ronaldo é um exemplo. O meu objetivo [enquanto treinador] é fazê-lo feliz". O treinador gaulês considerou que, depois de já ter treinado muitos jogadores ao longo da carreira, "Cristiano será um dos mais fáceis, porque não há muito para ensinar", querendo "aproveitar a sua experiência" para ganhar.O técnico do Al Nassr acrescentou que haverá tempo para conversar com o craque português, mas que o mais importante agora é treinar.Cristiano Ronaldo tem garantidos 225 milhões de euros por dois anos e meio de contrato com o Al Nassr, até junho de 2025, valores únicos para um "jogador único", como o próprio fez questão de sublinhar esta terça-feira na apresentação no seu novo clube."Sou um jogador único, bati todos os recordes, é uma boa oportunidade, este contrato é único, mas eu sou um jogador único, por isso é normal", afirmou, deixando uma mensagem para todos os fãs: "Vim para ganhar, desfrutar e ser parte do sucesso do país e da sua cultura, estou junto com o Al-Nassr. Quero desfrutar e jogar futebol".