Ronaldo vai ser jogador do Al-Nassr a partir de 1 de janeiro, avança imprensa espanhola

O jornal espanhol 'Marca' revelou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo vai ser jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, já a partir do dia 1 de janeiro.

O bónus de assinatura vai rondar os cem milhões de euros e o jogador português vai auferir cerca de 200 milhões por temporada.

O contrato será válido por duas épocas e meia, tal como o jornal espanhol já tinha indicado na semana passada.



O astro português passa assim a ser o atleta mais bem pago do mundo.



Na Arábia Saudita, Ronaldo vai ser colega de equipa do ex-porto Vicent Aboubakar e do ex-benfica Anderson Talisca. Também vai encontrar o treinador francês, Rudi García.



O Al-Nassr não vence o campeonato saudita desde 2019 e procura, com esta contratação astronómica, recuperar o domínio das competições internas.