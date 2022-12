Rui Costa quer renovar com Enzo Fernández. Veja agora na CMTV

Rui Costa quer renovar com Enzo Fernández. O objectivo do presidente do Benfica é subir cláusula de rescisão do médio para os 150 milhões de euros. Recorde-se que a actual cláusula de rescisão do internacional argentino está fixada nos 120 milhões de euros.



O presidente do Benfica está disposto a fazer tudo para convencer o médio a ficar na Luz até ao final da temporada. A CMTV sabe que Rui Costa quer compensar de alguma forma Enzo por eventuais perdas salariais. Neste momento, já foram várias as abordagens que chegaram ao Benfica pelo médio, de 21 anos. Os clubes interessados no jogador estão dispostos a oferecer-lhe um salário na ordem dos sete milhões de euros limpos por época. Enzo Fernández sabe da intenção do presidente e vai decidir o seu futuro nos próximos dias.





