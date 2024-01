Rui Patrício despede-se de Mourinho agradecendo a "confiança e admiração"

O futebolista internacional português Rui Patrício agradeceu ao compatriota José Mourinho a confiança e admiração depositada ao longo das duas épocas e meia que trabalharam juntos nos italianos da Roma, que esta terça-feira despediram o técnico.

"Mister, agradeço-lhe por ter confiado em mim para fazermos esta viagem juntos, pela admiração, respeito e amizade que sempre partilhámos! Um grande abraço também a toda a equipa técnica, desejando tudo de bom para os próximos desafios!! Até breve", escreveu o guarda-redes dos 'giallorossi', na rede social Instagram, acompanhado de três fotografias ao lado do treinador.

Além do guardião português, também o argentino Paulo Dybala deixou uma mensagem para 'Mou' na mesma rede social.

"Obrigado mister! Obrigado por tudo... Trabalhar contigo foi um prazer enorme. Obrigado pelos teus conselhos e pelas palavra que me deste. Desejo a ti e à tua equipa tudo de bom. Espero que nos encontremos novamente em breve!", pode ler-se.

José Mourinho, de 60 anos, deixou esta terça-feira a Roma, após três jogos sem vencer na Liga italiana de futebol e a eliminação frente à rival Lazio na Taça da Itália, na sua terceira época no emblema romano, tendo sido substituído no cargo pelo antigo futebolista e internacional italiano Daniele De Rossi, de 40 anos.

No emblema romano, Mourinho, que chegou ao emblema 'giallorosso' em maio de 2021, sucedendo, então, a Paulo Fonseca, conquistou a Liga Conferência Europa, em 2021/22, tornando-se no primeiro treinador a erguer as três taças continentais de clubes, depois da Liga dos Campeões, em 2003/04 e 2009/10, e da Liga Europa, em 2002/03 e 2016/17.