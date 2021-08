Santa Clara tem sete jogadores infetados com Covid-19

O Santa Clara está a contas com um surto de Covid-19 no plantel, apurou o CM junto de várias fontes. Sete jogadores acusaram positivo durante o estágio que a equipa açoriana está a fazer no Continente, já depois de ter jogado no passado domingo em Tondela (derrota por 0-3).

O CM sabe que, neste momento, o Santa Clara aguarda os resultados de uma nova ronda de testes aos jogadores que acusaram negativo. A intenção é confirmar que a equipa tem elementos suficientes para poder viajar ainda hoje para a Eslovénia, onde na quinta-feira disputa a 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Olimpija Ljubljana (no 1º jogo a equipa portuguesa venceu por 2-0).

Os sete jogadores que agora acusaram positivo estão em isolamento na unidade hoteleira onde a equipa está a estagiar. Estavam todos vacinados e nenhum apresenta sintomas. O mesmo se aplica aos restantes elementos do plantel que acusaram negativo no primeiro teste, feito 48 horas antes do jogo, como manda o protocolo da UEFA.

O CM sabe que, no total, o Santa Clara tem atualmente nove jogadores com Covid. O primeiro caso foi detetado na semana passada, antes da viagem para o Continente para o jogo com o Tondela. Esse elemento foi isolado do restante grupo e o clube informou a autoridade de saúde regional de que se tratava de um futebolista sem contacto regular com a equipa principal.

Entretanto, outro jogador que tinha ficado em São Miguel não pôde viajar hoje para o Continente, para se juntar à comitiva, porque acusou positivo.

O CM contactou o Santa Clara para obter uma reação, mas até ao momento não obteve resposta.