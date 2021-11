Sobe para três o número de jogadores do Tondela com Covid-19 que vão falhar jogo com o Sporting

Três jogadores do Tondela testaram esta sexta-feira positivo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, depois de ter sido anunciado pelo clube da I Liga de futebol que o treinador principal se encontra também infetado.

O guarda-redes Babacar Niasse, o central Manu Hernando e o avançado Salvador Agra acusaram positivo ao teste realizado esta sexta-feira de manhã, como acontece sempre nas 48 horas que antecedem um jogo.

O Tondela desloca-se no domingo ao Estádio José Alvalade, para enfrentar o Sporting, em jogo da 12.ª jornada do campeonato da i liga de futebol e, antes do início da conferência de imprensa de antevisão foi comunicado aos jornalistas que também o técnico principal, Pako Ayestarán, estava positivo.

"O treinador Pako Ayestarán teve uma tosse ligeira na quarta-feira e resolveu não esperar pelos testes regulares que a equipa fez esta sexta-feira e realizou logo nesse dia o teste ao vírus SAS-CoV-2, o que acabou por se confirmar ontem [quinta-feira] à noite", anunciou na hora o Tondela.

Para o jogo de domingo estão também afastados Jota, que recupera de uma cirurgia de reconstrução ao ligamento cruzado do joelho direito, e Neto Borges que tem estado em treino condicionado devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

De regresso ao ativo está Daniel dos Anjos que foi operado por ter fraturado o osso zigomático, no rosto, e que o treinador-adjunto Joshe Viela admitiu esta sexta-feira, na antevisão, que "está disponível para jogar no domingo".

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.393 pessoas e foram contabilizados 1.136.446 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.