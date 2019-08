Três penáltis arrumam Sporting

No entanto, tinha ficado em aberto a possibilidade de o médio português continuar em Alvalade e mudar-se só em 2020 para os merengues. Mas o mercado só fecha segunda-feira e, até lá, tudo é possível. A outra ‘bomba’ pode ser Pogba (M. United).





Coates inacreditável. Três faltas do central uruguaio no interior da área, e sempre sobre o mesmo avançado, puxaram o Sporting do topo da classificação até ao inferno, numa partida de reviravoltas e que terminou com o Rio Ave a sair com três pontos de um Estádio de Alvalade que não escondeu o descontentamento com Keizer e companhia.Em bom português, o técnico leonino terá entendido que em equipa que ganha não se mexe, mas logo veio o primeiro ato de uma noite trágica. Aos 4’, uma excelente jogada coletiva do Rio Ave termina com penálti de Coates sobre Taremi. Filipe Augusto inaugurou o marcador.O leão tremia e caía do alto da classificação, até que apareceu, como sempre, o capitão Bruno para o resgate. Duas primeiras jogadas (13’ e 17’) do 8 acabaram sem o auxílio necessário, mas aos 20’ tudo resultou em festa. Combinação com Acuña e um corte defeituoso de Matheus Reis deixaram a redondinha nos pés de Fernandes para um penálti em movimento. Bomba e 1-1.Nem cinco minutos depois e o suspeito do costume esteve perto de bisar, com Kieszek a sair por cima do lance. A resposta leonina, porém, ficou a meio, com o jogo a baixar consideravelmente de ritmo e o marasmo só pausou com um golo anulado - e bem - a Wendel.Depois do descanso, novamente um susto, com Renan a evitar o golo visitante num lance que seria anulado. Até que surge outro episódio caricato - Matheus Reis tenta fazer um lançamento demasiado à frente, o árbitro João Pinheiro dá a posse de bola para o Sporting e os leões fazem o 2-1, com Luiz Phellype no papel mais fácil a colocar a bola nas redes.Cambalhota de volta ao topo, só que, outra vez, com vertigens. Os verdes-e-brancos começaram a desligar-se da partida e as demoradas posses e trocas de bola do Rio Ave enervavam os adeptos nas bancadas, antevendo o pior, que acabou mesmo por acontecer.Keizer mexeu na equipa, empurrando-a no sentido contrário. Tirou Vietto e colocou Borja. Ouviu assobios e assistiu às últimas duas performances trágicas de Coates. O segundo penálti (83’) sobre Taremi parecia duvidoso, mas uma câmara mostra a falta do uruguaio: 2-2. Logo a seguir, um disparate com o mesmo autor e o 2-3 a fechar a cortina com protestos audíveis em Alvalade. Queda e afogamento no Rio Ave. Líder só mesmo... o Famalicão.Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, deixou este sábado no ar a possibilidade de chegar "uma ou duas ‘bombas’" ao clube até ao final do fecho do mercado, sendo uma dessas bombas Bruno Fernandes. O Real Madrid já terá mesmo chegado a acordo com Frederico Varandas para a transferência que será feita por 70 milhões de euros.