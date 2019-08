Quarteto ao ataque conhece adversários da fase de grupos da Liga Europa

FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães ficaram esta sexta-feira a conhecer os respetivos adversários da fase de grupos da Liga Europa, no sorteio realizado no Mónaco.A ‘fava’ do sorteio foi para o V. Guimarães que vai defrontar o Arsenal, o Eintracht Frankfurt e o Standard Liège. Já FC Porto, Sporting e Sp. Braga integram grupos nos quais podem ambicionar a fase seguinte (passam os dois primeiros de cada grupo). Frederico Varandas, presidente do Sporting, reafirmou que o objetivo é "e será sempre a Liga", reconhecendo estar num "grupo competitivo".Já Fernando Gomes, representante do FC Porto, falou num "grupo exigente", mas que tentarão ganhar o terceiro troféu. "Os tempos são diferentes, mas vamos tentar provar que não há duas sem três", disse, após o sorteio no Mónaco.João Félix, que trocou o Benfica pelo Atl. Madrid, ficou no sétimo lugar da lista dos melhores jogadores da Liga Europa de 2018/19. O primeiro lugar foi para o belga Eden Hazard, recrutado esta época pelo Real Madrid ao Chelsea, mas que ainda não se estreou pelos merengues devido a lesão.