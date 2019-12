O café "O Novo Intervalo" vandalizado em Setúbal, antes do jogo. Já estão a fazer ênfase a isso na CS??? pic.twitter.com/pSRERWXrgD — A Turma do Fisgas (@AFisgas) 21 de dezembro de 2019

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os resultados de um confronto entre alegados adeptos do Benfica e do V. Setúbal, pouco antes da partida entre as duas equipas a contar para a Taça da Liga.Os distúrbios terão tido lugar no café O Novo Intervalo, perto do Estádio do Bonfim, em Setúbal, este sábado.