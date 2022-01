Vieira queria vitórias do Benfica para adeptos ignorarem notícias de dívidas ao Novo Banco

Luís Filipe Vieira achava que as vitórias do Benfica levavam os adeptos a esquecerem as notícias sobre as dívidas que tinha ao Novo Banco. Quem o disse foi a mulher, Vanda Vieira, numa conversa com o filho, Tiago Vieira.



A CMTV teve acesso a novas escutas do processo 'Cartão Vermelho'. Foi a 1 de agosto de 2019 que a revista Sábado noticiou a dívida de 54 milhões de euros por parte de uma empresa de Vieira ao Novo Banco.





Nesse mesmo dia, nesta conversa, a mulher e o filho do ex-presidente do Benfica dizem que uma vitória no domingo seguinte levaria os adeptos a ignorarem a notícia da dívida ao Novo Banco. No domingo seguinte, o Benfica, então treinado por Bruno Lage, goleou o Sporting por 5-0 na Supertaça.