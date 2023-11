Adeptos do Leixões agredidos por 20 encapuzados depois de jogo de voleibol feminino em Matosinhos

Cerca de 20 encapuzados agrediram adeptos do Leixões, na tarde desta quarta-feira, depois do jogo de voleibol feminino entre o clube de Matosinhos e o Vitória de Guimarães.



Segundo fonte da PSP, o ataque aconteceu já no exterior do pavilhão, a Nave de Matosinhos. À chegada das autoridades, os agressores já tinham fugido, pelo que os agentes apenas identificaram duas vítimas, no caso dois adeptos do Leixões que tinham sido agredidos, mas que recusaram assistência hospitalar.

Segundo foi possível apurar, apesar do jogo ter sido entre Leixões e Vitória Sport Club, há suspeitas de que a emboscada se tenha tratado de uma vingança por parte de adeptos 'casuals' do FC Porto, devido aos incidentes que tiveram lugar, no Estádio do Mar, num encontro de futebol entre o Leixões e o FC Porto B, a contar para a Liga 2, no dia 1 de outubro.