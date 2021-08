É possível haver dois vencedores nos Jogos Olímpicos? Medalha de ouro partilhada entre atletas

Uma incrível final de um salto em altura nos Jogos Olímpicos em Tóquio de 2020 terminou com Mutaz Essa Barshim, do Catar, e Gianmarco Tamberi, de Itália, a conquistar a medalha de ouro. Sim, duas medalhas.

Após uma competição exaustiva de duas horas, e tendo a possibilidade de participar num momento de 'desempate', a dupla de atletas não conseguiu 'separar-se', registando ambos as melhores distâncias: 2,37 metros.



De acordo com a BBC, o primeiro pódio olímpico dividido no atletismo ocorreu em 1912. Desde aí, há 109 que tal feito não era cumprido.