“Remodelação é em boa hora”: Octávio Ribeiro sobre nova imagem do CM

Octávio Ribeiro esteve nas redações do ‘Semanário’, Renascença, ‘Notícias Magazine’ e ‘O Independente’, bem como na fundação da TVI, que deixou em 2002 pelo. Assumiria a liderança do jornal em 2007, da CMTV em 2013, ano do lançamento, e o cargo de diretor-geral editorial da Cofina Media em 2017, cargo que ocupou até 2021.O grafismo é o rosto, a roupa e o aroma de um projeto jornalístico. Tal como acontece no contacto entre pessoas, seja em TV, papel ou na área digital, o grafismo é a primeira impressão que qualquer consumidor de informação recolhe do produto jornalístico. A remodelação gráfica que está em marcha chega em muito boa hora.A capacidade de atração e a facilidade de leitura. Na grande reforma de 2007 – que agora vai ser muito modernizada – criámos uma proposta de segmentação da informação que somava mais de 400 pontos de leitura diários. Como sempre acontece noa equipa adaptou-se de forma estoica e os leitores premiaram o nosso esforço.Todas as primeiras páginas são muito relevantes. Mas ficaram-me para sempre as que emanaram do escândalo Casa Pia e todas as que permitiram desvendar casos de corrupção no topo do Estado. O jornalismo deve olhar a realidade a partir da perspetiva do cidadão médio. Ocumpre inteiramente esse nobre desígnio.O grafismo é definidor de qualquer marca. No caso doo grafismo reivindica a atenção dos cidadãos interessados na vida pública, através da sua forma ousada e extrovertida de revelar notícias em primeira mão.Há mais de um ano que o autor do projeto gráfico Vasco dos Reis Ferreira, bem como o tipógrafo Dino dos Santos, trabalham para criar a nova definição gráfica do ‘Correio da Manhã’. Um jornal mais fácil de ler, mais arrumado e mais moderno foram os objetivos gerais dos criativos. "A preocupação principal deste redesign foi modernizar a imagem gráfica dodando-lhe mais leitura e melhorando os códigos de design, fotografia e infografia para lhe reforçar credibilidade e identidade", revelou Vasco Ferreira em entrevista publicada na edição anterior. A equipa coordenada pelo diretor gráfico doPedro Freire, está a desenvolver em tempo real maquetes com as notícias do dia: ao lado, a primeira página referente às cheias em Lisboa."A emoção de sempre. Bonita como nunca", "A determinação de sempre. Mostrada como nunca", "A coragem de sempre. Apresentada como nunca" são algumas das frases da campanha de marketing que apresenta a renovação gráfica do ‘Correio da Manhã, estratégia a cargo da política de marketing do grupo."Uma intervenção num produto de sucesso como o ‘Correio da Manhã’ (tem 60% de quota de mercado das vendas em banca, o que significa que sozinho vende mais de metade de todos os outros diários somados) é uma iniciativa que envolve uma enorme preparação", revela Isabel Rodrigues, diretora -geral de Marketing da Cofina desde 2002. "A preparação começa no leitor: ouvindo as sugestões de melhoria num processo de contínua aprendizagem e adaptação do produto ao nosso cliente", acrescenta. "É para os leitores e pelos leitores que toda a equipa doabraçou este projeto de renovação gráfica, introduzindo a modernidade que assegura um futuro com o sucesso que tem marcado estes quase 44 anos."