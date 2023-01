Maioria dos portugueses acredita que aquecimento global pode provocar o aumento do preço dos alimentos

Em Portugal, 73% da população diz que sentiu o efeito das alterações climáticas através do aumento do preço dos alimentos, um valor bastante superior à média geral dos 31 países analidados. Os resultados são do inquérito 'Healthy & Sustainable Living 2022', publicado em dezembro do ano passado.Este inquérito revelou que, nos 31 países analisados, a população sente-se cada vez mais afetada pelas alterações climáticas e muitas pessoas relacionam estas alterações com o aumento dos preços dos alimentos. Ainda assim, os portugueses afirmam que efeito mais sentido foi o calor extremo e, em terceiro lugar, a seca.De acordo com dados da ONU, durante o segundo trimestre de 2022, a taxa de inflação global dos preços dos alimentos ao consumidor foi de quase 13%.Os eventos climáticos extremos, despoletados pelas alterações climáticas, como as secas, incêndios ou inundações, exercem pressão sobre os sistemas alimentares a nível mundial, uma vez que danificam culturas e infraestruturas agrícolas. Como resultado das dificuldades acrescidas que têm de ser suportadas pelos agricultores, as alterações climáticas acabam por provocar uma maior flutuação nos preços dos alimentos.O estudo, que inquiriu cerca de 30 mil pessoas em 31 países dos vários continentes, mostra que os consumidores - portugueses e não só - estão cada vez mais conscientes para os diferentes efeitos das alterações climáticas. No entanto, embora a maioria afirme que estão dispostos a pagar um valor mais alto para consumir produtos e serviços sustentáveis, com o aumento do custo de vida, são cada vez menos aqueles que tomam esta decisão no seu dia a dia.O estudo conclui que é cada vez mais importante que as marcas tentem facilitar o acesso a produtos sustentáveis através da diminuição do custo ao consumidor final ou arranjando alternativas para que as pessoas adotem hábitos mais sustentáveis. Em Portugal, por exempo, 86% dos inquiridos referiu que tem por hábito usar um saco próprio quando vai às compras e 76% afirma que faz reciclagem e tenta poupar no aquecimento para tentar preservar o ambiente.