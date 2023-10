Apoio IVA zero termina este ano. Acompanhe ao minuto

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresenta esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).Medina garantiu que o Governo teve em conta a atual conjuntura e as necessidades das famílias no OE2024 e que a proposta vai dar resposta aos principais problemas. O documento tem três pilares fundamentais: O aumento dos rendimentos, reforço do investimento público e o foco no futuro.

Entre as medidas da proposta orçamental constam um desagravamento do IRS e atualização dos escalões e alterações ao regime do IRS Jovem.



Orçamento do Estado para 2024

















Medina diz que OE 2024 "visa responder às necessidades das famílias portuguesas"



Ao minuto Atualizado a 10 de out de 2023 | 15:45

15:45 | 10/10 Diogo Carreira Apoio IVA zero termina este ano O OE2024 prevê o fim do IVA Zero nos alimentos.

15:36 | 10/10 Jornal de Negócios Sacos de plástico para pão, fruta e legumes vão custar 4 cêntimos Os sacos de plástico utilizados para pão, fruta e legumes disponíveis nos supermercados, frutarias ou mercearias vão passar a custar 0,04 euros.

15:36 | 10/10 Medina: " Economia supera as expectativas, mas as famílias enfrentaram dificuldades reais" O ministro das Finanças começa por destacar o bom trabalho do Governo no ano de 2023, devido ao crescimento económico que se veio a verificar, mas salienta que a proposta orçamental para o próximo ano focou-se em medidas que protegessem as famílias dos efeitos da inflação.

"Temos de ter capacidade de ler o que aconteceu na economia portuguesa. A economia supera as expectativas, mas as famílias enfrentaram dificuldades reais", disse Medina.



"O OE2024 traz concretização de medidas", garante o ministro, dizendo que Portugal tem a capacidade de dar resposta às pessoas e de poder proporcionar um melhor custo de vida. O ministro das Finanças começa por destacar o bom trabalho do Governo no ano de 2023, devido ao crescimento económico que se veio a verificar, mas salienta que a proposta orçamental para o próximo ano focou-se em medidas que protegessem as famílias dos efeitos da inflação.

15:21 | 10/10 Lusa Governo prevê excedente de 0,8% este ano e de 0,2% no próximo O Governo prevê atingir o melhor saldo orçamental da história da democracia este ano, apontando para um excedente de 0,8% do PIB e 0,2% em 2024, segundo as previsões macroeconómicas subjacentes à proposta orçamental, entregue hoje no parlamento.

15:15 | 10/10 Jornal de Negócios Taxas de IRS descem até ao 5.º escalão. Veja aqui a tabela para 2024 A nova tabela de IRS, a aplicar aos rendimentos de 2014, consagra uma atualização em 3% dos escalões de rendimento, o que deverá estar em linha com a previsão de inflação para o próximo ano estimada pelo Executivo. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, entregue esta terça-feira no Parlamento, haverá, por outro lado, descidas nas taxas marginais do imposto até ao 5.º escalão Taxas de IRS descem até ao 5.º escalão. Veja aqui a tabela para 2024