Preços do pão sob suspeita da concorrência

Violação das regras penaliza economia, diz a concorrência.

Por Raquel Oliveira | 08:58

A Autoridade da Concorrência (AdC) fez buscas numa associação da panificação por suspeita de concertação de preços no pão, apurou o CM.



As operações foram feitas no distrito do Porto, "em colaboração com o DIAP, tendo envolvido técnicos da AdC e agentes da PSP de Lisboa", confirmou ontem aquela entidade, referindo-se apenas a uma "associação do setor alimentar".



Já em 2008, a AdC tinha detetado combinações na fixação de preços numa associação de panificação, o que resultou numa condenação de mais de uma dezena de empresas ao pagamento de uma coima de 1,7 milhões de euros.



"A violação das regras de concorrência não só reduz o bem-estar dos consumidores, como prejudica a competitividade das empresas, penalizando a economia como um todo", recorda a AdC, num comunicado.



Desde o início de 2017, a Autoridade da Concorrência realizou 17 diligências de busca e apreensão em 36 instalações de 37 entidades, nos setores do transporte fluvial turístico, ensino da condução, distribuição e grande distribuição, segurador e, agora, numa associação do setor alimentar.