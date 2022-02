As remessas enviadas pelos emigrantes para Portugal no ano passado atingiram um montante de quase 3,7 mil milhões de euros – cerca de 10 milhões de euros por dia –, o valor mais elevado desde que a moeda única europeia entrou em vigor (1 de janeiro de 2002), revelam dados do Banco de Portugal, citados num estudo do Observatório da Emigração.

Remessas enviadas pelos emigrantes em milhões de euros FOTO: DR







A informação, esta terça-feira tornada pública, permite ainda concluir que a Suíça e França, em ambos os casos com um contributo superior a mil milhões de euros, foram os países de onde os portugueses mais dinheiro enviaram para o País.









Leia também Remessas de emigrantes totalizaram 3612 milhões de euros em 2020 O montante em causa só foi superior em 2001, antes da introdução da moeda única, altura em que as remessas que foram enviadas para Portugal ultrapassaram os 3,7 mil milhões de euros.

Só dos dois países onde residem mais portugueses, Suíça e França, vieram mais de metade das remessas recebidas em 2021 (ver infografia). Contudo, a Suíça manteve-se como principal país de origem, ultrapassando França pelo segundo ano consecutivo.





Desde 2013 que o volume de dinheiro enviado pelos emigrantes para Portugal ultrapassa os três mil milhões de euros, registando aumentos sucessivos. A única baixa ocorreu em 2020, ano fortemente marcado pela pandemia, em que se assistiu a uma queda ligeira na ordem dos 50 milhões de euros.



Quase 259 milhões vieram dos PALOP

As remessas dos emigrantes portugueses nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) subiram 2,3% em 2021, quase 259 milhões de euros, o melhor resultado desde 2013, altura em que totalizaram 316 milhões, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Angola destaca-se face aos restantes locais de origem das remessas, com 251,8 milhões de euros no ano passado, mais 2,5% face aos 245,5 milhões enviados de 2020.