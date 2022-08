A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou este domingo que estará "particularmente atenta" ao comportamento dos comercializadores relativamente à repercussão do impacto sobre os consumidores do mecanismo ibérico que limita o preço do gás para efeitos de produção de eletricidade.A ERSE esclareceu que apenas pagam os custos do ajustamento associados a este mecanismo os consumidores de que dele beneficiam, ou seja, os que têm contratos "indexados ao mercado diário".