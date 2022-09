Adolescente operado após ficar com cabo USB preso dentro do pénis

Um adolescente, de 15 anos, ficou com um cabo USB preso dentro do pénis. O incidente aconteceu no Reino Unido, depois de o jovem ter aparentemente usado o cabo para medir o interior do órgão sexual.O rapaz teve de se deslocar ao hospital depois de o cabo ter ficado emaranhado e atado dentro do pénis, provocando perdas de sangue através da urina.O jovem confessou aos médicos, de acordo com o Indy100, que tinha usado o cabo em vez de uma régua. No relatório, os médicos escreveram que verificaram "que as duas portas distais do cabo USB estavam salientes do meato uretral externo enquanto a parte do meio do fio atado permanecia dentro da uretra".O adolescente foi sujeito a uma cirúrgia, para retirar o cabo do interior do pénis, e teve alta algum tempo depois.