Mike Eze-Nwalie Nwogu, dono de um clube noturno no país, apareceu na cerimónia de casamento de um ator acompanhado por seis mulheres grávidas.



onde surge a beijar cada uma das seis barrigas. "PM e as seis futuras mamãs… não há nenhum truque, estamos apenas a viver o melhor momento da nossa vida", escreveu o empresário na legenda das imagens.



Os convidados dos casamentos podem, por vezes, roubar as atenções do grande dia do casal.Mike Eze-Nwalie Nwogu, dono de um clube noturno no país, apareceu na cerimónia de casamento de um ator acompanhado por seis mulheres grávidas. na sua conta na rede social Instagram onde surge a beijar cada uma das seis barrigas. "PM e as seis futuras mamãs… não há nenhum truque, estamos apenas a viver o melhor momento da nossa vida", escreveu o empresário na legenda das imagens.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pretty Mike Of Lagos (@prettymikeoflagos)