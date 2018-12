Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica preso dois dias no exaustor de restaurante chinês abandonado

Vítima foi encontrada coberta de gordura, em San Lorenzo, nos EUA.

Um homem ficou preso durante dois dias no exaustor de um restaurante chinês abandonado em San Lorenzo, na Califórnia, Estados Unidos.



Segundo avança a polícia local, a vítima foi encontrada coberta de gordura e posteriormente transportada para o hospital, onde se encontra agora bem de saúde.



As autoridades locais encontraram o homem no restaurante quando ouviram, esta quarta-feira, gritos que vinham do interior do estabelecimento.



De acordo com a polícia, o homem estaria a tentar assaltar o restaurante quando ficou preso.



O assaltante está sob custódia policial, mas ainda não se sabe se vai ser detido.