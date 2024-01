Influencer que teve sexo com 300 pessoas diz que está solteira porque nenhum homem preenche os seus requisitos

De acordo com o The Mirror, a criadora de conteúdo, de 26 anos, desafiou-se a ir a 52 encontros, tanto com homens como com mulheres, mas recentemente admitiu que "se cansou" de não encontrar alguém que se adequasse às suas necessidades.

Annie Knight, a influencer australiana que teve sexo com 300 pessoas num ano , confessou que está solteira porque nenhum homem preenche os seus requisitos.



Annie, que mantém os seis 1,6 milhões de seguidores a par da sua vida amorosa, foi recentemente questionada sobre o porquê de ainda estar solteira e partilhou que ainda não encontrou um homem solteiro que tenha os sete traços de personalidade que quer num parceiro: leal, gentil, que não julgue, divertido, com interesses semelhantes aos seus, que consiga manter uma conversa, que seja confiante, mas não convencido e que não precise nem queira estar com ela todas as horas do dia.



A TikToker diz que, por vezes, dorme com até cinco pessoas num dia, enquanto procura pessoas em aplicações de encontros, mas também mantém uma lista de pessoas com quem se encontra regularmente.