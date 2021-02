Jovem recusa fazer o buço ou arranjar sobrancelhas para desafiar padrões de beleza

Uma mulher dinamarquesa está a dar que falar nas redes sociais após se mostrar com o buço por fazer e as sobrancelhas desalinhadas e hirsutas. Eldina Jaganjac que vive numa pequena localidade nos arredores de Copenhaga, Dinamarca, diz que deixou de se preocupar com os pelos faciais em março de 2020 para "desafiar os padrões de beleza".

Segundo o Daily Star, Eldina sempre se destacou uma vez que, na cidade de onde é originária, todos os que eram diferentes se destacavam e eram postos de parte por isso. A mulher diz não querer corresponder às expectativas dos homens, que aponta não se preocuparem tanto com as rotinas de beleza e de remoção dos pelos corporais.

Há quase um ano sem arranjar sobrancelha ou buço, a jovem admite que a medida também lhe permite perceber se eventuais pretendentes só estão interessados no seu físico, ou se veem para além disso.

No entanto, confessa que fica "irritada" quando homens passam por ela e "olham como se tivesse três cabeças" e lhe gritam "vai fazer as sobrancelhas".

"Não quero saber do que as pessoas pensam. É uma escolha pessoal de cada um, e eu desejo que as pessoas não se preocupem com o aspeto de uma mulher, se ela está contente com o que tem e com o que é. Vejo meninas de 13 ou 14 anos em pânico a depilarem-se todas porque querem ser aceites como mulheres femininas, para serem aceites no seu novo papel. Não pode ser", considera a jovem que diz que os amigos "mal repararam" na mudança.

"De certo modo, isto veio aumentar a minha confiança, porque não tenho preocupação com o meu aspeto diferente e percebi que posso fazer escolhas menos tradicionais, que me agradam, e assim ser feliz", termina a jovem dinamarquesa.