Larvas são encontradas dentro de dispensador de molho de um McDonald's

Uma mulher britânica descobriu larvas num dispensador de molho de um McDonald's de Gloucestershire, na Inglaterra. O vídeo da descoberta foi partilhado no Facebook."Não usem os dispensadores de molho do McDonald's", escreveu Carly Ormerod, de 34 anos, na descrição do vídeo que partilhou na rede social, na passada sexta-feira."A minha filha e a amiga foram buscar molho quando repararam nas larvas. Eu diria que eram cerca de 30 a 40", disse a mulher ao jornal norte-americano New York Post. "Haviam moscas e larvas e devem ter estado lá durante algum tempo para se reproduzirem daquela maneira", acrescentou.Ormerod disse ter alertado os empregados do restaurante e estes "tentaram esconder a cena dos olhares dos clientes" mas todos "ficaram horrorizados".Após queixa apresentada por Ormerod, a cadeia de restaurantes emitiu um comunicado e assegurou que "a segurança e higiene alimentar é da maior importância para nós e estamos extremamente desapontados por ver que ficámos aquém das expectativas, neste incidente"."A nossa área de dispensadores são verificados diariamente e quando o caso foi exposto à equipa do restaurante em questão, foram imediatamente retirados os dispensadores, para serem limpos e higienizados", prossegue a nota.