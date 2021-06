Homem armado ameaça matar clientes no McDonald’s depois de lhe ser negado um Happy Meal

Um homem foi detido pela polícia após ameaçar os clientes e empregados da famosa cadeia de restauração rápida McDonald’s, na Virgínia, Estados Unidos da América. James Springer, de 36 anos, entrou no restaurante por volta das 10 horas no dia 5 de junho. Pediu um "happy Meal"- uma refeição económica destinada aos mais jovens - mas não lhe foi servido porque ainda era a hora do menu do pequeno almoço.

Inconformado, ameaçou todos os presentes no local com uma arma. Disse que os "executaria a todos", de acordo com os relatos no Daily Star. De seguida, abandonou o local para minutos mais tarde voltar a entrar e ameaçar.

A polícia já tinha sido alertada. Assim, quando o homem voltou ao local, os agentes já o esperavam e procederam à detenção.

O inspetor da esquadra da polícia de Stafford afirmou que "os funcionários na cena do crime relataram que um motorista da empresa DoorDash estava insatisfeito porque o Happy Meal não pode ser pedido no menu de pequeno-almoço".

"O motorista ficou agitado e, antes de sair num Toyota sedan branco, comentou que voltaria à loja e executaria todos", acrescenta.

De acordo com a esquadra de Stafford, o homem foi preso e, nas buscas ao veículo, os agentes encontraram uma arma que foi imediatamente apreendida. No interrogatório o suspeito justificou a ação dizendo que "os recentes esforços para descriminalizar a cidade tornaram legal apontar uma arma às pessoas".

Springer está acusado de má conduta, linguagem abusiva e ameaça. A fiança para poder sair em liberdade da prisão regional de Rappahannock é de 1,500 dólares, cerca de 1240 euros.