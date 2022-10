Uma mulher de 54 anos foi 'comida viva' por uma Píton, uma espécie de serpente gigante. Jahrah, de 54 anos, desapareceu na sexta-feira à noite quando decidiu entrar numa floresta perto de casa, para recolher resina, na ilha ocidental de Sumatra, Indonésia.Este domingo, um grupo de busca encontrou uma cobra gigante com o estômago inchado, e quando a cortaram, encontraram o corpo da mulher no interior.Anto, o chefe da aldeia de Jarah, disse que a Píton provavelmente sufocou a mulher com o corpo para a matar.