Mulher fotografa momento em que marido desmaia após parto do filho

Uma mãe tirou uma 'selfie' na sala de partos depois de o filho ter nascido com o objetivo de captar um momento insólito: o desmaio do marido. A fotografia foi depois partilhada nas redes sociais e já conta com milhares de comentários.

Na imagem é possível ver a mulher a sorrir enquanto o marido está caído no chão a ser socorrido por três médicos. Um dos operacionais de saúde está baixado a ajudar o homem, com o recém-nascido ao colo.

De acordo com o jornal The Sun, a mulher sentiu algumas dores durante o parto, que aconteceu nos EUA, mas parece que o momento foi de maior sofrimento para o pai da criança.