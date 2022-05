Restaurante “mais romântico” de Londres transforma-se num verdadeiro pesadelo após infestação de ratos

Foi considerado o restaurante "mais romântico" de Londres, mas os excrementos de rato encontrados no local transformaram rapidamente o Clos Maggiore em Covent Garden num local indesejável.

Com um interior aconchegante, lareira acesa no inverno, flores de cerejeira a cobrir o tecto de vidro, que abre no verão para deixar o ar fluir, o local inspira um ambiente romântico. O restaurante francês é descrito por diversas revistas, inclusive a Elle, como uma paragem obrigatória para os mais apaixonados.





O menu inclui lagosta, caviar e trufas e uma longa lista de vinhos para desfrutar, com uma garrafa de vinho tinto que pode custar pouco mais de 46 mil euros.

Mas uma inspeção da Câmara Municipal de Westminster revelou o que se passava na cozinha no fim de fevereiro.



Segundo informações reveladas pela BBC, o Clos Maggiore recebeu um ponto em cinco na classificação de higiene quando o inspetor de saúde descobriu uma infestação de ratos, com fezes de rato no chão da cozinha e da despensa.

Também foram encontradas tábuas de cortar degradadas e más práticas de limpeza, em que o inspetor responsável relatou que existiria risco de contaminação de comida por utilizarem a mesma máquina de vácuo para selar peixe cru e alimentos "prontos a comer".

Foi aconselhado ao restaurante utilizar "métodos de tratamento apropriados" para eliminar a praga de ratos e mudanças na higiene do local de preparação das refeições.

Um representante do Clos Maggiore informou, no entanto, que o restaurante "mais romântico" de Londres reabriu, tendo seguido todas as recomendações e exterminado a praga.