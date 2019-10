A localidade de Baunei, na ilha italiana da Sardenha, está a desaconselhar os turistas que pretendem explorar a pitoresca região a não seguirem as indicações do Google Maps, uma das aplicações de GPS mais usadas em todo o Mundo.



Isto porque 144 pessoas que procuravam as várias praias escondidas da região tiveram de ser salvas pelas autoridades locais nos últimos dois anos após ficaram presas em estradas intransitáveis aconselhadas pela aplicação.