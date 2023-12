Israel confirma a morte de seis reféns do Hamas. Saiba quem são

Guy Iluz de apenas 26 anos também morreu, anunciou nas redes sociais a escola secundária Iluz, que Raanana frequentava.



"Durante muitas semanas esperámos e rezámos pelo regresso de Guy, mas hoje fomos informados de que ele não voltará", lê-se na publicação no Facebook.





As forças de defesa israelitas declararam, esta sexta-feira, a morte de seis reféns do Hamas detidos na Faixa de Gaza a 7 de outubro, avança o The Times of Israel."Nos últimos dias, as IDF e a polícia notificaram as famílias de Eliyahu Margalit, Mia Goren, Ronen Engel e Aryeh Zalmanovich das suas mortes", afirma o porta-voz, Daniel Hagari.Israel declarou a morte destes civis com "base nos resultados recolhidos e nos serviços de informação" obtidos por uma equipa de peritos do Ministério da Saúde, do rabino-chefe e do Ministério dos Assuntos Religiosos."Continuamos a investir muitos esforços de inteligência e operacionais, para trazer informações sobre as condições dos reféns", diz Daniel Hagari.Esta sexta-feira, o Kibbutz Nir Oz já tinha anunciado a morte de três residentes, feitos reféns do Hamas a 7 de outubro: Aryeh Zalmanovich, de 85 anos, o mais velho dos 240 reféns, Maya Goren, de 56 anos, e Ronen Engel, de 54 anos.Aryeh Zalmanovich era agricultor e antes de ser raptado pelo Hamas enviou uma mensagem ao filho a avisar que o Kibbutz tinha sido atacado.Mary Goren, professora em Nir Oz, estava a preparar o espaço do jardim de infância do Kibbutz na manhã de 7 de outubro. O marido foi assassinado em casa pelo Hamas.A mulher e as duas filhas de Ronen Engel foram libertadas esta segunda-feira, no âmbito do acordo de cessar-fogo temporário, 52 dias depois de terem sido feitas reféns.Eliyahu Margalit, de 75 anos, foi vista pela última vez quando foi alimentar cavalos em Nir Oz. A filha, Nili Margalit, de 41 anos, foi libertada esta quinta-feira. Esteve 55 dias em cativeiro.O Kibbutz Be'eri anunciou, esta sexta-feira, a morte de Ofra Keidar, de 70 anos, que estava em cativeiro desde 7 de outubro."O seu corpo está nas mãos do Hamas. Exigimos o seu regresso, juntamente com os outros reféns", lê-se no comunicado citado pelo The Times of Israel.O jovem estava no festival de música Re'im quando o Hamas atacou o carro onde estava com os amigos que acabam por morrer. Guy escondeu-se em cima de uma árvore e foi lá que falou pela última vez com a família.