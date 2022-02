No meio do horror da guerra, vão surgindo histórias de superação, de solidariedade de heroísmo na Ucrânia. E também de resistência. É o caso de uma mulher que está a ser apelidada de ‘uma heróina’ e ‘um exemplo do que é ser ucraniano’ após se tornar viral um vídeo que a mostra a confrontar soldados russos em plena invasão.

As imagens foram captadas por uma jornalista ucraniana em Henichesk, durante a invasão russa àquela cidade. A mulher coloca-se em frente a uma série de militares e, destemida, diz bem alto: "Quem é você?". Um russo manda-a afastar-se, mas a ucraniana continua.

"Vocês são russos? Que m**** é que estão a fazer aqui? Vocês são uns ocupantes, uns fascistas! O que é que estão a fazer na nossa terra com todas essas armas?", questiona a mulher, perante um militar que a ignora.

"Tomem estas sementes e ponham-nas nos bolsos. Para ao menos assim crescerem girassóis [flor nacional ucraniana] quando vocês morrerem", termina a mulher, dizendo que os russo "estão amaldiçoados".