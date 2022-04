AO MINUTO: Sobe para 50 o número de mortos no ataque à estação de Kramatorsk. Há cinco crianças entre as vítimas mortais

24 de fevereiro de 2022. O dia que ficará marcado para sempre na memória coletiva como a invasão russa da Ucrânia. Conta-se já mais de um mês de guerra, e ofensivas russas, com bombardeamentos, mísseis e artilharia continuam a devastar diariamente várias cidades ucranianas: Kiev, Kharkiv, Mariupol, Kramatorsk,

Kherson, Sumy, Odessa são apenas alguns dos alvos das tropas russas.





Quase quatro milhões de pessoas já fugiram do país, em especial mulheres, crianças e idosos.







As negociações de paz continuam em curso, mas ainda não há cessar-fogo à vista. A Rússia não desiste e, se por um lado, perdeu controlo de algumas cidades ucranianas, por outro concentra esforços a sudeste, nas regiões separatistas.

Ao minuto Atualizado a 8 de abr de 2022 | 16:08

16:00 | 08/04 Rússia reivindica ataques com mísseis a três estações de comboio em Donetsk e Kharkiv A Rússia assegurou esta sexta-feira ter atingido com mísseis de alta precisão três estações de comboio nas regiões de Donetsk e Kharkiv , destruindo armas e equipamento militar das reservas das tropas ucranianas que chegaram ao Donbass.

15:57 | 08/04 Líderes da UE vão discutir o tema "energia" e "Ucrânia" numa reunião extraordinária a 30 e 31 de maio Os líderes da União Europeia vão-se reunir nos dias 30 e 31 de maio numa reunião extraordinária para discutir a guerra na Ucrânia e a situação energética. "Como discutido em Versalhes e durante o último Conselho Europeu, um Conselho Europeu especial acontecerá a 30 e 31 de maio. Na agenda, os temas são a defesa, energia e Ucrânia", escreveu o presidente do Conselho da UE, Charles Michel, no Twitter.

15:36 | 08/04 Sobe para 50 número de mortos no ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, incluindo cinco crianças O governador de Donetsk salientou, citado pela Reuters , que subiu para 50 o número de mortos na sequência do ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, incluindo cinco crianças.



15:13 | 08/04 Autoridades ucranianas de Odesa não veem sinais de que a Rússia esteja a preparar uma operação de desembarque do Mar Negro As autoridades ucranianas da região costeira de Odesa não veem sinais de que forças russas estejam preparando uma operação de desembarque do Mar Negro, disse o porta-voz regional Serhiy Bratchuk esta sexta-feira, citado pela Reuters. Num briefing online, Bratchuk disse que a região foi alvo de um ataque com mísseis esta quinta-feira, o que causou um número ainda desconhecido de vítimas.

15:13 | 08/04 República Checa envia tanques de navios, lança-foguetes e artilharia para a Ucrânia A República Checa entregou tanques, múltiplos lança-foguetes, howitzers e veículos de combate de infantaria à Ucrânia entre carregamentos militares que atingiram centenas de milhões de dólares e que continuarão, disseram duas fontes de defesa checas.



A Ucrânia tem apelado repetidamente ao Ocidente para que forneça urgentemente mais armas, especialmente equipamento de artilharia pesada, à medida que as forças russas se reagrupam no leste do país para uma nova ofensiva depois de se terem retirado dos arredores da capital e de outras regiões.



Os membros da NATO estão a fornecer uma vasta gama de sistemas de armamento ao país, salientou o Secretário-Geral da organização Jens Stoltenberg esta quinta-feira.

15:12 | 08/04 Quatro crianças entre os mortos na sequência do ataque à estação ferroviária de Kramatorsk Quatro crianças estão entre os mortos na sequência do ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, salientou o correspondente da Sky News , John Sparks, que está no local e tem falado com pessoas de lá.



O gerente da estação disse-lhe que pensava que mais de 100 pessoas estavam feridas, enquanto outros dizem que o número é superior a 300.



09:53 | 08/04 Correio da Manhã Pelo menos 30 mortos e mais de 100 feridos em ataque russo na estação ferroviária de Kramatorsk Mais de 30 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas num ataque com dois mísseis russos, esta sexta-feira, numa estação ferroviária em Kramatorsk, no leste do território ucraniano, utilizada para a retirada de civis.



A informação foi divulgada pela companhia estatal de comboios da Ucrânia, citada pela Reuters.