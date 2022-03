O ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia garante que, um mês depois do início da guerra, não foram feitos quaisquer avanços nas negociações.Em entrevista ao espanhol El Pais, Dmitro Kuleba diz que as delegações dos dois países não concordaram ainda em nenhum dos pontos-chave das negociações.Kuleba apelida Putin de "criminoso de guerra" e avança que a Ucrânia tem falado com os EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Turquia sobre garantias de segurança caso a Ucrânia não integre a NATO.