A Ucrânia e a Rússia fizeram “avanços significativos” nas negociações de um acordo de paz que inclui um compromisso de neutralidade futura por parte do Governo ucraniano em troca de garantias de segurança internacionais e a retirada das tropas russas de todos os territórios ocupados desde o início da invasão.









De acordo com o ‘Financial Times’, que cita três fontes envolvidas nas negociações, os enviados dos dois lados estão desde segunda-feira a discutir um plano de paz concreto, de 15 pontos, que prevê a renúncia expressa da Ucrânia a uma futura adesão à NATO em troca de garantias de segurança de países aliados como os EUA, Reino Unido e Turquia. No âmbito desse futuro estatuto de neutralidade, a Ucrânia poderia manter um Exército próprio, embora limitado, mas não poderia acolher bases ou material militar de outros países.

Em troca, a Rússia compromete-se a cessar as hostilidades e a retirar as suas tropas de todos os território ucranianos ocupados desde o início da invasão. A notícia do ‘Financial Times’ não faz qualquer referência ao reconhecimento pela Ucrânia da anexação da Crimeia e da independência das regiões separatistas do Donbass, duas das condições exigidas pela Rússia para acabar com a guerra.





“Estamos muito perto de um acordo sobre os termos específicos de um acordo”, disse esta quarta-feira o MNE russo, Sergei Lavrov, horas depois de o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ter confirmado que as as partes estavam a discutir um estatuto de neutralidade “semelhante ao da Áustria ou da Suécia” para a Ucrânia. Mais prudente, o conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, confirma os avanços nas negociações fruto de uma postura “mais realista” da Rússia, mas diz que plano avançado pelo ‘Financial Times’ “reflete apenas as posições do lado russo”. “A única coisa que podemos confirmar nesta fase é o cessar-fogo, retirada das tropas russas e as garantias de segurança”, afirmou.