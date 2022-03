Fragmentos de míssil russo causam um morto e três feridos em Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após vários fragmentos de um míssil russo, derrubado por forças ucranianas, terem caído num prédio de apartamentos na capital da Ucrânia, Kiev.

O Serviço de Emergência da Ucrânia (SES) anunciou, através da plataforma Telegram, que "membros das unidades de bombeiros e de resgate mais próximos chegaram imediatamente ao local", no distrito de Darnitski.

As equipas de resgate acreditam que os fragmentos do míssil russo tenham destruído as estruturas do prédio, no 16.º andar, causando ainda um incêndio.