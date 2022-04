Rússia ameaça enviar armas nucleares para o Báltico

A Rússia ameaçou ontem reforçar as suas defesas na região do Báltico com armas nucleares se a Finlândia e a Suécia decidirem aderir à NATO, garantindo que o alargamento da Aliança até junto das suas fronteiras terá “consequências indesejáveis”.









A ameaça da Rússia foi feita pelo antigo Presidente Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo e aliado próximo de Vladimir Putin, que garantiu que, no caso de a Finlândia e a Suécia se juntarem à NATO, a Rússia terá de reforçar significativamente as suas fronteiras e as suas forças terrestres, navais e aéreas na região. “Não fará mais sentido continuar a falar de um Báltico livre de armas nucleares. O equilíbrio de forças terá de ser restabelecido”, disse Medvedev, acrescentando: “Até agora, a Rússia não tomou este tipo de medidas nem tencionava fazê-lo. Mas se nos forçarem a mão... tomem nota que não fomos nós que propusemos isto.”

A ameaça foi reforçada pelo vice-MNE russo, Alexander Grushcko, que lembrou que a Finlândia, por exemplo , partilha uma fronteira de mais de 1300 quilómetros com a Rússia. “Isto seria uma mudança radical na situação militar e política da região e temos de compreender que a Rússia teria de tomar as medidas defensivas e de segurança que considerar necessárias. Isso iria agravar a situação militar e provocar as consequências indesejáveis que todos queremos evitar”, disse.









Leia também Amnistia Internacional chega à Ucrânia para investigar crimes de guerra As ameaças russas surgem um dia depois de ter sido noticiado que a Finlândia e a Suécia poderão pedir a adesão à NATO ainda antes do verão. Segundo a PM finlandesa, a decisão final “é uma questão de semanas”.

Apesar de tudo, os países da região não se mostram assustados. A PM da Lituânia, Ingrida Simonyte, disse ontem que as ameaças da Rússia “não são nada de novo” e o seu ministro da Defesa, Arvydas Anusauskas, lembrou que “há muito tempo que a Rússia tem armas nucleares” no enclave de Kaliningrado, que fica entre a Lituânia e a Polónia.